Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 20l

Efikasan, nežan koncentrat za čišćenje pod visokim pritiskom za teška uljana, masna i mineralna zaprljanja. Prikladan za pranje vozila, cerada i motora. Bez NTA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 20
Pakovanje (Kom) 1
pH vrednost 12,3
Težina sa ambalažom (kg) 22,9
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 20l
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 20l
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 20l
Aktivno sredstvo za čišćenje PressurePro, bazno, RM 81, bez NTA, 20l
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje cerada
  • Čišćenje patosa i površina
Pribor