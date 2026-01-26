RM 81 Active Cleaner, alkaline ASF NTA-, 2.5l

Efikasan, nežan koncentrat za čišćenje pod visokim pritiskom za teška uljana, masna i mineralna zaprljanja. Prikladan za pranje vozila, cerada i motora. Bez NTA.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Pakovanje (Kom) 4
pH vrednost 12,3
Težina sa ambalažom (kg) 3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 120 x 120 x 280
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Transportni sektor i mašine
  • Pranje vozila / motora
  • Čišćenje delova
  • Odmašćivanje površina
  • Čišćenje cerada
  • Čišćenje patosa i površina