Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Des valeurs et un équipement de base convaincants : flexible haute pression (DN 10) de 10 m de long et conçu pour des pressions jusqu'à 220 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 10
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 220
Longueur (m) 10
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 2,9
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