Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Conçu pour des pressions de service jusqu'à 250 bar : flexible haute pression (DN 12) d'une longueur de 15 m. Doté du raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 12
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 210
Longueur (m) 15
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 5,6
Appareils compatibles
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Piéces détachées Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

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