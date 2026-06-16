Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81 eco!efficiency, 10l
Détergent universel haute pression haute concentration pour les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation eco!efficiency.
Le détergent actif PressurePro RM 81 eco!efficiency universel alcalin haute concentration est un peu à part dans notre gamme de détergents, puisqu'il est spécialement conçu pour les nettoyeurs haute pression Kärcher avec mode eco!efficiency (et n'importe quel autre nettoyeur haute pression). Ce puissant détergent haute pression haute concentration offre une puissance de nettoyage maximale dès une température de l'eau de 60 °C, s'utilise avec parcimonie (à partir de 0,2 %) et est respectueux de l'environnement ainsi que des matériaux, sans danger pour les surfaces peintes. La formulation hautement concentrée, favorisant l'action du séparateur d'huile et sans silicone élimine sans effort les souillures tenaces d'huile, de graisse, de protéines, de sucres et les souillures minérales. Elle a de multiples applications possibles, de l'industrie agroalimentaire au secteur des transports en passant par l'agriculture. Sa puissance de nettoyage convient autant pour les surfaces, les convoyeurs à bande, les caisses, les réservoirs, les fûts, les chambres froides des cuisines industrielles, boucheries et abattoirs que pour les machines agricoles et autres véhicules, moteurs, pièces ou bâches. Le détergent s'utilise à cette fin également en mode vapeur jusqu'à une température de 150 °C.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|10
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|12
|Poids emballage inclus (kg)
|11,1
Propriétés
- Détergent haute pression écologique et efficace
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Respectueux de l'environnement et des matériaux
- Parfum de fraîcheur agréable
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Séparation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA
- Sans phosphates
- Sans silicone
Préavis
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Transport
- Lavage de véhicules
- Nettoyage de pièces
- Dégraissage des surfaces
- Nettoyage de bâche
- Nettoyage des sols et surfaces