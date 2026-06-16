De mop is compatibel met alle conventionele opvouwbare houders met zakbevestiging en is met zijn lussen en buitenranden van hoogwaardig katoen ontworpen voor een optimale verwijdering van vloeistoffen, perfect voor intensieve vloerreiniging in gebieden met veel vuil, zoals industriële omgevingen en oneffen oppervlakken. De slijtvaste en zeer duurzame katoenen dweil bevat ook een kleine hoeveelheid polyester om het garen duurzamer te maken en zijn vorm te behouden; Dankzij het getufte lussysteem kan het garen rechtstreeks aan het rugmateriaal worden bevestigd. Bovendien zorgen dubbele stiksels op de zwaarst belaste punten voor de best mogelijke duurzaamheid – zowel tijdens het reinigen zelf als bij het uitwassen van de dweil. Terwijl de lussen van de doek aan de binnenkant van de mop het vuil effectief en grondig verwijderen, verwijderen de twee rijen met buitenste franjes ook los grof vuil aan de randen. Wij raden aan om de dweil te gebruiken met een Kärcher dubbele emmerwagen of een enkele emmerwagen met pers.