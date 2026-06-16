Microriccio vlakmop, pocket-systeem, 40 cm
Microvezel vlakmop met lusuiteinde en polyester steun.
Vlakmopsysteem met zakken,te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elke ondergrond en voor vuildeeltjes dankzij het hoge vuilopvangvermogen van garen en microvezel.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Materiaal
|100% PET
|Textiel materiaal
|Microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 95
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 10
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging