Microriccio vlakmop, pocket-systeem, 40 cm

Microvezel vlakmop met lusuiteinde en polyester steun.

Vlakmopsysteem met zakken,te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elke ondergrond en voor vuildeeltjes dankzij het hoge vuilopvangvermogen van garen en microvezel.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Tassen
Materiaal 100% PET
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 95
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 10
Microriccio vlakmop, pocket-systeem, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging