Tuft Tris pocket-systeem mop, 40 cm

Vloermop van microvezel, katoen en polyester, geweven met geknoopt tuftsysteem, intern lusuiteinde en extern afgesneden uiteinde, polyester steun met zakken.

Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elke ondergrond en soort vuil dankzij de combinatie van de 3 vezels: katoen vanwege zijn absorptievermogen, microvezel vanwege zijn vuilopvangvermogen en polyester voor vettig vuil en lage wrijving.

Specificaties

Technische gegevens

Vloertype Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
Mate van vervuiling Laag tot gemiddeld
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Werkbreedte (cm) 40
Textiel fixatie Tassen
Textiel materiaal PET / katoen / microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 95
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 400 / 140
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 140 x 10
Tuft Tris pocket-systeem mop, 40 cm
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging