Tuft Tris pocket-systeem mop, 40 cm
Vloermop van microvezel, katoen en polyester, geweven met geknoopt tuftsysteem, intern lusuiteinde en extern afgesneden uiteinde, polyester steun met zakken.
Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elke ondergrond en soort vuil dankzij de combinatie van de 3 vezels: katoen vanwege zijn absorptievermogen, microvezel vanwege zijn vuilopvangvermogen en polyester voor vettig vuil en lage wrijving.
Specificaties
Technische gegevens
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Mate van vervuiling
|Laag tot gemiddeld
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Tassen
|Textiel materiaal
|PET / katoen / microvezel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 95
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 140 x 10
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging