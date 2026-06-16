Vlakmopsysteem met zakken, te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ook geschikt voor dweilbezem met tank. Ideaal voor elke ondergrond en soort vuil dankzij de combinatie van de 3 vezels: katoen vanwege zijn absorptievermogen, microvezel vanwege zijn vuilopvangvermogen en polyester voor vettig vuil en lage wrijving.