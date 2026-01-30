Autoreinigingsset

Deze uitgebreide toebehorenset omvat: een 1,5-meter lange verlengslang, een extra lange plintenzuigmond, een autozuigmond, een zuigborstel met harde haren, een zuigborstel met zachte haren en een microvezel doekje voor de gladde oppervlakken en de raamoppervlakken. Hiermee wordt het reinigen van uw autointerieur kinderspel – en de auto wordt een brandschone feel-good zone. Of het nu gaat om de voetmatjes, autozetels, het dashboard, de middenconsole, de ramen of de koffer van de auto: deze toebehorenset maakt het interieur van uw wagen in geen tijd weer sprankelend schoon. Het zorgt ervoor dat ook moeilijk bereikbare plaatsen zoals spleten en delicate oppervlakken perfect schoongemaakt worden. Deze toebehorenset past op alle Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers.