Autoreinigingsset
Van de voetmatjes en de zetels tot de koffer van de wagen: de speciale toebehorenset voor de Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers zorgt voor een ononderbroken reiniging van het interieur van de auto.
Deze uitgebreide toebehorenset omvat: een 1,5-meter lange verlengslang, een extra lange plintenzuigmond, een autozuigmond, een zuigborstel met harde haren, een zuigborstel met zachte haren en een microvezel doekje voor de gladde oppervlakken en de raamoppervlakken. Hiermee wordt het reinigen van uw autointerieur kinderspel – en de auto wordt een brandschone feel-good zone. Of het nu gaat om de voetmatjes, autozetels, het dashboard, de middenconsole, de ramen of de koffer van de auto: deze toebehorenset maakt het interieur van uw wagen in geen tijd weer sprankelend schoon. Het zorgt ervoor dat ook moeilijk bereikbare plaatsen zoals spleten en delicate oppervlakken perfect schoongemaakt worden. Deze toebehorenset past op alle Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers.
Kenmerken en voordelen
Begrijpelijke toebehorenkit voor een grondige reiniging van het volledige auto-interieur
Omvat : een verlengslang van 1,5 m voor een grotere actieradius en een grotere bewegingsvrijheid
Accessoireset voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (delen)
|6
|Vezelsamenstelling textiel
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Standaard nominale diameter (mm)
|35
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|560 x 230 x 130
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P V-25/6/22
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2-18 Battery Set V-12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 C 19L
- WD 3 C Premium 19L
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18 Battery Set V-17/20
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S V-20/6/22 Car
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/6/22 Car
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T promopack
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Portalen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Zijvakken in de auto.
- Dashboard van de wagen
- Centrale console
- Koffer van de auto
- Autozetels
- Achterbank
- Voetmatten
- Voorruiten