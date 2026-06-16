Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm

Roterende Classic spuitlans met ergonomische handgrepen in een robuust en hoogwaardig RVS-design. Ook geschikt voor Kärcher warmwaterhogedrukreinigers.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (mm) 600
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN