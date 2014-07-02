Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Premium papieren filterzakken (3 lagen) van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.
3-laagse, scheurvaste papieren filterzakken - BIA-(U, S, G, C) stofklasse M - geschikt voor alle toestellen NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me en voor de modellen NT 72/2 Eco Tc. Inhoud : 5 stuks
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal (Stuk(s))
|5
|Kleur
|bruin
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|340 x 260 x 35