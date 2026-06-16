WV vervangzuiglip (170mm)
Voor het vervangen van de smalle zuigstrips (170 mm) van de Windoc Vacs WV 6, WV 4-4 & WV 7. Voor een streepvrij reinigingsresultaat.
De smalle zuigstrips (170 millimeter) van de Window Vacs WV 6, WV 4-4 & WV 7 kunnen snel en eenvoudig worden vervangen. Ze maken alle gladde oppervlakken streepvrij schoon, en dat helemaal zonder druppelend water.
Kenmerken en voordelen
Xtra!Flex® siliconenstrip
- De Xtra!Flex® siliconenstrip met innovatieve technologie maakt het reinigen nog flexibeler – ideaal voor gebruik tot aan de vloer en de randen.
- Met de lange siliconen zuigstrips verwijdert u het vocht in één doorgang, wat de batterij-aangedreven Window Vac nog flexibeler maakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Geel
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|170 x 30 x 24
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Ramen met latwerk
- Gladde oppervlakken
- Ramen en glazen oppervlaktes
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- Condens
- Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales