WV vervangzuiglip (170mm)

Voor het vervangen van de smalle zuigstrips (170 mm) van de Windoc Vacs WV 6, WV 4-4 & WV 7. Voor een streepvrij reinigingsresultaat.

De smalle zuigstrips (170 millimeter) van de Window Vacs WV 6, WV 4-4 & WV 7 kunnen snel en eenvoudig worden vervangen. Ze maken alle gladde oppervlakken streepvrij schoon, en dat helemaal zonder druppelend water.

Kenmerken en voordelen
Xtra!Flex® siliconenstrip
  • De Xtra!Flex® siliconenstrip met innovatieve technologie maakt het reinigen nog flexibeler – ideaal voor gebruik tot aan de vloer en de randen.
  • Met de lange siliconen zuigstrips verwijdert u het vocht in één doorgang, wat de batterij-aangedreven Window Vac nog flexibeler maakt.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Geel
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 170 x 30 x 24
Toepassingen
  • Ramen met latwerk
  • Gladde oppervlakken
  • Ramen en glazen oppervlaktes
  • Spiegels
  • Tegels
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • Condens
  • Fotovoltaïsche systemen / Balkoncentrales