Zuigbuis, DN 35

0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.

0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter ( ) ID 35
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Materiaal Roestvrij staal
Lengte (mm) 505
Kleur zilver
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 505 x 37 x 37
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