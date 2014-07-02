Zuigbuis, DN 35
0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.
0,5 m lange roestvrij stalen zuigbuis (ID 35) voor stof-/waterzuigers. Ideaal voor het regelmatig natzuigen en voor het opzuigen van bijtende componenten.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter ( )
|ID 35
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Materiaal
|Roestvrij staal
|Lengte (mm)
|505
|Kleur
|zilver
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|505 x 37 x 37