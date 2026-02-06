Изключително устойчивите на разкъсване трислойни филтърни торби KFI 357 впечатляват по време на употреба благодарение на високата им мощност на засмукване и филтриране на прах. Те също така са предназначени за тежка употреба, например за изсмукване на груби и мокри замърсявания. Разработени за прахосмукачките Kärcher Home & Garden за мокро и сухо почистване WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3 , MV 2 и MV 3, както и за Kärcher SE 4, SE 4001 и SE 4002 перящи смукачки. Обхват на доставката: 4 торби.