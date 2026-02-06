Филтърна торбичка от флийс KFI 357
Изключително устойчивите на разкъсване филтърни торбички от нетъкан текстил KFI 357 лесно се спряват с изсмукването на суха и мокра мръсотия. Подходящи за прахосмукачки за мокро и сухо почистване Kärcher Home & Garden и перящи смукачки.
Изключително устойчивите на разкъсване трислойни филтърни торби KFI 357 впечатляват по време на употреба благодарение на високата им мощност на засмукване и филтриране на прах. Те също така са предназначени за тежка употреба, например за изсмукване на груби и мокри замърсявания. Разработени за прахосмукачките Kärcher Home & Garden за мокро и сухо почистване WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3 , MV 2 и MV 3, както и за Kärcher SE 4, SE 4001 и SE 4002 перящи смукачки. Обхват на доставката: 4 торби.
Характеристики и предимства
Трислойна поларена материя
- За висока мощност на засмукване и високо филтриране на прах по време на употреба.
- Изключително устойчив на разкъсване, идеален за тежка употреба.
Подходящ за смукачки за мокро и сухо почистване Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Подходящ за перящи смукачки Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|4
|Цвят
|Бял
|Тегло (кг)
|0,094
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,175
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 200 x 12
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Изсмукване на сухи замърсявания
- Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания