Алуминиева дръжка 140 cm / D23 mm

За всички държачи за мопове и гумени пера за вода.

Спецификации

Технически данни

Материал Алуминий / PP
Вид дръжка Фиксирана
Дължина на дръжката (мм) 1400
Диаметър на дръжката (мм) 23
Количество (бр.) 1
Дължина (мм) 1400

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Сфера на приложение
  • Под - мокро почистване
  • Под на перално помещение - мокро почистване
  • Под - сухо почистване
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