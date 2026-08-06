Алуминиева дръжка 140 cm / D23 mm
За всички държачи за мопове и гумени пера за вода.
Спецификации
Технически данни
|Материал
|Алуминий / PP
|Вид дръжка
|Фиксирана
|Дължина на дръжката (мм)
|1400
|Диаметър на дръжката (мм)
|23
|Количество (бр.)
|1
|Дължина (мм)
|1400
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Сфера на приложение
- Под - мокро почистване
- Под на перално помещение - мокро почистване
- Под - сухо почистване