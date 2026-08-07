Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG

Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22x1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole

Spezifikationen

Technische Daten

Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 300
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
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