Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 315
Länge (m) 10
Anschlussgewinde 2 x EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.5
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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