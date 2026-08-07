Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m.

Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 8/155 °C/315 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 315
Longueur (m) 10
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 2.5
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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