Buse en carbure de bore pour les appareils à partir de 1000 l/h - 8
En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l’usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|M22 x 1,5
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)
- Dispositif d’hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus