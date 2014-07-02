Sand and wet-blasting kit
Sand and wet-blasting kit for removing rust, paint and stubborn dirt using Kärcher abrasive.
Sand and wet-blasting kit for removing rust, paint and stubborn dirt using Kärcher abrasive. Suitable for all Kärcher K 2 to K 7 pressure washers.
Features and benefits
Sand and wet blasting using a pressure washer
- Improved cleaning power.
Especially powerful
- Removes rust, paint and stubborn dirt.
Full cleaning power
- Targeted cleaning of stubborn dirt.
Specifications
Technical data
|Colour
|black
|Weight (kg)
|1,2
|Weight incl. packaging (kg)
|1,3
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|525 x 110 x 100
Compatible machines
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Modular UM
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
Application areas
- Removal of rust and paint
- Even stubborn dirt