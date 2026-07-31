Tubo ad alta pressione Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Tubo flessibile ad alta pressione (ID 8) con doppio rinforzo in acciaio, lungo 1,5 m, adatto per una pressione fino a 400 bar. Connettori: M 22 × 1,5, rapido e comodo EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale.

Tubo flessibile ad alta pressione (ID 8) con doppio rinforzo in acciaio, lungo 30 m, adatto per una pressione fino a 400 bar. Connettori: M 22 × 1,5, rapido e comodo EASY! Bloccare il collegamento a vite manuale.

Specifiche

Dati tecnici

ID ( ) ID 8
Temperatura (°C) max. 155
Pressione max. (bar) 400
Lunghezza (m) 1,5
Attacco filettato 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,7
Macchine compatibili
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