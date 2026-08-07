Kurzspritzeinrichtung

Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling). Niet compatibel met drievoudige sproeiers.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Reserveonderdelen Kurzspritzeinrichtung 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.