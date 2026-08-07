Het speciale vlakke vouwfilter Renovation KFI 4440 is ideaal voor het opzuigen van fijn en grof vuil en vloeistoffen. Bovendien is het uitstekend geschikt voor het opzuigen van fijnstof dat ontstaat bij renovatiewerkzaamheden en bij het werken met elektrisch gereedschap. Het polyester materiaal maakt het filter ongevoelig voor vocht. Een antiaanbaklaag voorkomt bovendien effectief verstopping van het filter en garandeert tijdens het gebruik een langdurige zuigkracht en een optimale stoffiltratie. Ingebed in een gepatenteerde filtercassette kan het platte vouwfilter bijzonder comfortabel en snel worden vervangen – zonder enig contact met vuil: gewoon de filtercassette openklappen, het filter vervangen, de filtercassette sluiten – klaar. Precies op maat ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers WD 4–7, KWD 4–6 en MV 4–6.