Vlakfilter Renovatie KFI 4440
Speciaal vlakfilter voor langdurige zuigkracht bij het opzuigen van fijn stof tijdens renovatiewerkzaamheden en bij het werken met elektrisch gereedschap. Geschikt voor Kärcher nat- en droogzuigers vanaf (K)WD 4.
Het speciale vlakke vouwfilter Renovation KFI 4440 is ideaal voor het opzuigen van fijn en grof vuil en vloeistoffen. Bovendien is het uitstekend geschikt voor het opzuigen van fijnstof dat ontstaat bij renovatiewerkzaamheden en bij het werken met elektrisch gereedschap. Het polyester materiaal maakt het filter ongevoelig voor vocht. Een antiaanbaklaag voorkomt bovendien effectief verstopping van het filter en garandeert tijdens het gebruik een langdurige zuigkracht en een optimale stoffiltratie. Ingebed in een gepatenteerde filtercassette kan het platte vouwfilter bijzonder comfortabel en snel worden vervangen – zonder enig contact met vuil: gewoon de filtercassette openklappen, het filter vervangen, de filtercassette sluiten – klaar. Precies op maat ontwikkeld voor de Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers WD 4–7, KWD 4–6 en MV 4–6.
Kenmerken en voordelen
Polyester filtermateriaal met teflonlaag
- Voor langdurige zuigkracht en optimale stoffiltratie tijdens gebruik.
- Voor ononderbroken werken.
- Vochtbestendig en duurzaam.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Voor nat en droog stofzuigen zonder extra filterwisselingen
- Door de filtercassette uit te klappen kan het vlakfilter binnen enkele seconden worden vervangen – zonder contact met vuil.
Geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|163 x 104 x 50
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Fijn stof
- Fijn vuil
- Met speciale accessoires voor gebruik als droogzuiger
- Effectief natzuigen
- Werkplaats
- Vernieuwing