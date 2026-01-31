Kitul de perii pentru aspirare este un kit de accesorii, care include doua perii de aspiratie, una cu peri tari si una cu peri moi. Peria de aspirare cu peri tari asigura curatarea suprafetelor tapitate si mocheta (de exemplu, presuri pentru picioare si scaunele de masina). Peria de aspirare cu peri moi permite curatarea usoara a suprafetelor delicate (de exemplu, bordul si consola centrala). Practic, kitul de perii pentru aspirare este potrivit pentru toate aspiratoarele multifunctionale Kärcher pentru uz casnic.