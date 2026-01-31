Set perii auto
Kitul de perii pentru aspirare curata excelent interiorul masinii, de la bord la presurile pentru picioare si suprafetele tapitate. Pentru toate aspiratoarele multifunctionale pentru uz casnic.
Kitul de perii pentru aspirare este un kit de accesorii, care include doua perii de aspiratie, una cu peri tari si una cu peri moi. Peria de aspirare cu peri tari asigura curatarea suprafetelor tapitate si mocheta (de exemplu, presuri pentru picioare si scaunele de masina). Peria de aspirare cu peri moi permite curatarea usoara a suprafetelor delicate (de exemplu, bordul si consola centrala). Practic, kitul de perii pentru aspirare este potrivit pentru toate aspiratoarele multifunctionale Kärcher pentru uz casnic.
Caracteristici si beneficii
Perie de aspirare cu peri duri pentru curățarea profundă a suprafețelor tapițate și acoperite cu mochetă
Perie de aspirare cu peri moi pentru curățarea delicată a suprafețelor sensibile
Compatibila cu toate aspiratoarele Karcher Wet&Dry
Potrivit pentru toate aparatele de curățat prin pulverizare și aspirare din modelele Kärcher SE 4, SE 5 și SE 6
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (parts)
|2
|Diametru nominal standard (mm)
|35
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 70 x 41
Produse compatibile
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 plus V-12/4/18
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 Saci filtranti
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35 + Duza auto si duza pentru spatii inguste
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Domenii de intrebuintare
- Portbagaj auto
- Scaune auto
- Bancheta auto
- Mocheta auto
- Tabloul de bord
- Consolă centrală
- Buzunare laterale în mașină
- Tapițerie
- Mobilier tapițat
- Suprafețe sensibile