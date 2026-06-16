Flexible haute pression 10 m (DN 6) avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif). Revêtement extérieur non marquant permettant une utilisation dans le secteur alimentaire. Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Autres données de référence : DN 6/155 °C/250 bar.