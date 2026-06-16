Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 400 bar avec double blindage acier et une longueur de 1,5 m. Raccords : M 22 × 1,5 ainsi que raccord fileté manuel pratique et rapide EASY!Lock.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 400
Longueur (m) 1,5
Filetage des raccords 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Poids emballage inclus (kg) 0,7
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