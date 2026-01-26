Optimal pour l'utilisation d'une eau moyennement dure et dure : l'agent d'entretien Advance 1 RM 110 PressurePro pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude dotés d'une adaptation à l'agent d'entretien offre une protection complète du système de serpentin jusqu'à une température d'eau de 150 °C. RM 110 assure ainsi un débit constant de l'eau, ce qui prévient les pertes de puissance, économise l'énergie et prolonge considérablement leur durée de vie. Cela permet donc également d'éviter les détartrages fastidieux du serpentin et de réduire les frais de maintenance en général. En outre, le produit d'entretien est conforme HACCP, donc adapté à l'utilisation dans les entreprises transformant des produits agroalimentaires et, de surcroît, très simple à utiliser étant donné que le flacon Advance pratique s'emploie directement sur l'appareil.