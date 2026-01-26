Optimaal voor gebruik met middelhard en hard water: de PressurePro Machine Protector Advance 1 RM 110 voor hogedrukreinigers met heet water, met systeemzorgaanpassing, biedt uitgebreide bescherming voor het verwarmingssysteem bij watertemperaturen tot 150 °C. Hierdoor zorgt RM 110 voor een constante waterstroom, voorkomt prestatievermindering, bespaart energie en verlengt aanzienlijk de levensduur. Het helpt ook bij het verminderen van dure ontkalkingsmaatregelen voor het verwarmingssysteem en verlaagt over het algemeen de onderhoudskosten. Bovendien is het verzorgingsmiddel HACCP-conform, waardoor het geschikt is voor gebruik in voedingsverwerkende bedrijven, en zeer eenvoudig te gebruiken is, aangezien de handige Advance-fles direct op de machine kan worden gebruikt.