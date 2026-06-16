Toebehoren voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 1.100 tot 1.300 l/u: de iSolar 400 is een wateraangedreven discborstel met een werkbreedte van 400 mm. Hij is uitermate geschikt voor de reiniging van kleine tot middelgrote fotovoltaïsche systemen, is een lichtgewicht en zeer gebruiksvriendelijk. Dit betekent dat ook verhoogde systemen snel en handig kunnen worden gereinigd.