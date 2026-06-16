NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
De iSolar 400 wateraangedreven discborstel (werkbreedte van 400 mm) is ontworpen voor wateropbrengsten van 1.100-1.300 l/u. Voor kleine tot middelgrote fotovoltaïsche systemen (met inbegrip van verhoogde systemen).
Toebehoren voor hogedrukreinigers met een wateropbrengst van 1.100 tot 1.300 l/u: de iSolar 400 is een wateraangedreven discborstel met een werkbreedte van 400 mm. Hij is uitermate geschikt voor de reiniging van kleine tot middelgrote fotovoltaïsche systemen, is een lichtgewicht en zeer gebruiksvriendelijk. Dit betekent dat ook verhoogde systemen snel en handig kunnen worden gereinigd.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|1100 / 1300
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 40
|Aansluitdraad
|M 18
|Diameter (mm)
|400
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,5
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Reiniging van systemen met zonnepanelen
Toebehoren
Onderdelen NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >
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