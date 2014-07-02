Snelkoppeling
Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans.Met M22 x 1,5 contra.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Gewicht (g)
|320
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,4
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Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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