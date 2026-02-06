10-метровият маркуч PremiumFlex осигурява работа без прекъсвания поради прегъване. Заради патентованата система срещу прегъване маркучът е изключително гъвкав и осигурява безпроблемна работа, както и бързо и лесно включване. Благодарение на системата Quick Connect свързвате маркуча към водоструйката за секунди. Изработен е от PVC и не съдържа фталати. Подходящ е за всички устройства от клас K 2 до K 7. Не е подходящ за барабанни устройства или за устройства с Full Control от K 4 до K 7.