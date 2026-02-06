Premium Flex маркуч H 10 Q с анти-усукваща функция
Иновативен PremiumFlex маркуч със система срещу прегъване за безпроблемна работа. Дължина - 10 m. Включва връзка Quick Connect. За устройства от клас K 2 до K 7. Не е подходящ за барабанни устройства или за устройства с Full Control от K 4 до K 7.
10-метровият маркуч PremiumFlex осигурява работа без прекъсвания поради прегъване. Заради патентованата система срещу прегъване маркучът е изключително гъвкав и осигурява безпроблемна работа, както и бързо и лесно включване. Благодарение на системата Quick Connect свързвате маркуча към водоструйката за секунди. Изработен е от PVC и не съдържа фталати. Подходящ е за всички устройства от клас K 2 до K 7. Не е подходящ за барабанни устройства или за устройства с Full Control от K 4 до K 7.
Характеристики и предимства
Допълнителен маркуч 10 m
- Голям радиус на действие.
Система Quick Connect
- Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Система срещу пречупване
- Край на прекъсванията в работата: Маркучът не се пречупва и остава гъвкав при всякаква употреба.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 60
|Максимално налягане (МПа)
|18
|Дължина (м)
|10
|Цвят
|антрацит
|Тегло (кг)
|1,077
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|1,291
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|245 x 245 x 65