Premium Flex маркуч H 10 Q с анти-усукваща функция

Иновативен PremiumFlex маркуч със система срещу прегъване за безпроблемна работа. Дължина - 10 m. Включва връзка Quick Connect. За устройства от клас K 2 до K 7. Не е подходящ за барабанни устройства или за устройства с Full Control от K 4 до K 7.

10-метровият маркуч PremiumFlex осигурява работа без прекъсвания поради прегъване. Заради патентованата система срещу прегъване маркучът е изключително гъвкав и осигурява безпроблемна работа, както и бързо и лесно включване. Благодарение на системата Quick Connect свързвате маркуча към водоструйката за секунди. Изработен е от PVC и не съдържа фталати. Подходящ е за всички устройства от клас K 2 до K 7. Не е подходящ за барабанни устройства или за устройства с Full Control от K 4 до K 7.

Характеристики и предимства
Допълнителен маркуч 10 m
  • Голям радиус на действие.
Система Quick Connect
  • Маркучът за високо налягане може бързо и удобно да се свърже с един клик към уреда и пистолета и съответно да се извади. Това пести време и разходи.
Система срещу пречупване
  • Край на прекъсванията в работата: Маркучът не се пречупва и остава гъвкав при всякаква употреба.
Спецификации

Технически данни

Температура (°C) макс. 60
Максимално налягане (МПа) 18
Дължина (м) 10
Цвят антрацит
Тегло (кг) 1,077
Тегло вкл. Опаковка (кг) 1,291
Размери (Д х Ш х В) (мм) 245 x 245 x 65