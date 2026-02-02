Препарат за почистване на пластмаса RM 625, 5л

За основно почистване на градински мебели, ПВЦ дограма, детски пързалки и други пластмасови повърхности. Щадящ материалите.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,26
Размери (Д х Ш х В) (мм) 200 x 150 x 260
Качества
  • Мощен, интензивен и щадящ материала
  • Почиства, поддържа и защитава градински мебели, градински уреди, ПВЦ дограма и други пластмасови повърхности
  • За почистване на всички чувствителни пластмасови повърхности. С универсално приложение
  • Ефективно разтваря масло, мазнини и минерални замърсявания
  • ръчно приложение
  • Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
  • Бързо и ефективно почистване с водоструйка Керхер
  • Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
  • Произведено в Германия
Сфера на приложение
  • Почистване на градински уреди и инструменти
  • Мебели за градина/тераса/балкон
  • Пластмаса
Аксесоари