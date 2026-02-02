Препарат за почистване на пластмаса RM 625, 5л
За основно почистване на градински мебели, ПВЦ дограма, детски пързалки и други пластмасови повърхности. Щадящ материалите.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|5
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,26
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|200 x 150 x 260
Качества
- Мощен, интензивен и щадящ материала
- Почиства, поддържа и защитава градински мебели, градински уреди, ПВЦ дограма и други пластмасови повърхности
- За почистване на всички чувствителни пластмасови повърхности. С универсално приложение
- Ефективно разтваря масло, мазнини и минерални замърсявания
- ръчно приложение
- Готов за употреба препарат (Ready-to-use / RTU)
- Бързо и ефективно почистване с водоструйка Керхер
- Адаптиран за уредите на Kärcher с гарантирана съвместимост на материалите.
- Произведено в Германия
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Почистване на градински уреди и инструменти
- Мебели за градина/тераса/балкон
- Пластмаса