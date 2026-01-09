Avec un diamètre de 1/2" et une longueur de 20 mètres, le tuyau d'arrosage de qualité Performance Plus est idéal pour l'arrosage des espaces et jardins de petite et moyenne superficies. Le tissu multicouche haut de gamme au toucher optimisé offre une prise en main sensiblement améliorée et rend ce nouveau produit de la marque Kärcher particulièrement robuste, flexible et extrêmement résistant à la flexion ce qui en fait l'outil hautes performances par excellence pour l'arrosage à débit constant. De plus, le tuyau d'arrosage est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé en plus d'être durable. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 45 bar. En outre, le tuyau d'arrosage est caractérisé par une plage de températures d'utilisation étendue de –20 à +60 °C. Ce tuyau d'arrosage est assorti d'une garantie de quinze ans.