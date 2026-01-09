Der Qualitäts-Gartenschlauch Performance Plus mit einem Durchmesser von 1/2" und einer Länge von 20 Metern eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Das hochwertige Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik liegt spürbar besser in der Hand und macht die Neuheit aus dem Hause Kärcher besonders robust, flexibel und extrem knickfest – und damit zum absoluten Bewässerungs-Performer mit ständigem Wasserdurchfluss. Zudem ist der Gartenschlauch phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich und nachhaltig. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Der Berstdruck beträgt 45 Bar. Daneben zeichnet sich der Wasserschlauch durch hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C aus. Auf diesen Gartenschlauch gewähren wir 15 Jahre Garantie.