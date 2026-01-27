Schlauch Primo Flex® 5/8" - 25 m
PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.
PrimoFlex® Qualitäts-Schlauch mit einem Durchmesser von 5/8" und einer Länge von 25 m eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Der Berstdruck beträgt 24 bar. Daneben zeichnet sich der Schlauch durch hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C aus. Auf diesen Gartenschlauch gewähren wir 12 Jahre Garantie. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
Merkmale und Vorteile
12 Jahre Garantie
- Garantiert Langlebigkeit
3 Lagen
- Knickfest.
Berstdruck 24 bar
- Garantiert Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C
- Garantiert Robustheit.
Kadmium-, barium und bleifrei
- Gesundheitlich und umweltfreundlich
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
Phthalatfreier (< 0,1 %) Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich und umweltfreundlich
Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
- Garantiert Robustheit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|5/8″
|Schlauchlänge (m)
|25
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|3.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|370 x 370 x 85
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge