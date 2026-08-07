Mit diesem Adapter verbinden Sie Hochdruckschläuche, die über einen M 22 × 1,5-Anschluss verfügen, mit Hochdruckschläuchen, die mit unserem innovativen neuen EASY!Lock ausgerüstet sind. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.