Adapter 4 TR22IG-D11

Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel

Mit AVS-Swivelanschluss versehene Hochdruckschläuche koppeln Sie mithilfe dieses Adapters mühelos mit unserer neuen und innovativen EASY!Force-Hochdruckpistole. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem 2-farbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.

Spezifikationen

Technische Daten

Temperatur (°C) max. 155
Max. Druck (bar) 300
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
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