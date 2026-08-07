Zur sicheren und zuverlässigen Verbindung von mit EASY!Lock ausgerüsteten Strahlrohren und Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten mit M 18 × 1,5-Anschluss entwickelter Adapter. Die Auswahl des passenden Adapters und des richtigen Anschlusses aus unserem umfangreichen Angebot ist denkbar einfach. Dazu sind die Kunstoffummantelungen aller Adapter mit einem zweifarbigen Farbcode sowie einer Nummerierung versehen. Dabei steht Anthrazit für unseren neuen EASY!Lock-Anschluss, während Schwarz das bisherige metrische Gewinde symbolisiert.