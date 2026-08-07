Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennweite ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Max. Druck (bar)
|315
|Länge (m)
|20
|Anschlussgewinde
|2 x EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.1
Kompatible Geräte
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Spritzkopf HKF 30/14-E
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MX Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 St
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Classic
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/20 De
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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