Die Schlauchbox HBX 2.10 ist die ideale Lösung für die Bewässerung auf Balkonen, Dachterrassen und in Kleingärten oder für den mobilen Einsatz beim Camping. Die Box ist „Ready-to-use“. Alle Zubehöre für die Nutzung im Außenbereich sind enthalten. Der Schlauch wird mit der faltbaren Handkurbel schnell und mühelos aufgewickelt. Das zuverlässige Anti-Tropf-System mit 2 Aqua Stop-Kupplungen sorgt für spritzfreies und komfortables Abkoppeln. Zusammen mit dem intelligenten Verstaukonzept für Zubehöre und Schlauchenden sind Wasserflecken auf Teppichböden oder Parkett damit passé. Mit kompakter Größe lässt sich die Box auf engstem Raum verstauen, in der Wohnung zum Beispiel im Schrank unter der Spüle. Alternativ ist die Montage an Wänden möglich. Die Schlauchbox eignet sich auch als Zulauf für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 - K 4.