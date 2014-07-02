Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase
Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger.
Egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz - die umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse gewährleistet eine perfekte Schmutzaufnahme und besticht dank seitlicher Rollen durch optimales Gleitverhalten. Sie lässt sich zudem einfach und schnell per Fußschalter auf nassen oder trockenen Schmutz anpassen. Inklusive praktischer Parknase für schnelles und bequemes Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse bei Arbeitsunterbrechungen.
Merkmale und Vorteile
Optimale Schmutzaufnahme beim Trocken- und Nasssaugen dank zwei integrierter Bürststreifen bzw. Gummilippen
Komfortable Anpassung auf die jeweilige Schmutzart dank praktischem Fußschalter
Geringer Kraftaufwand beim Saugen dank sehr gutem Gleitverhalten aufgrund der seitlichen Rollen
Inklusive Parknase zum Abstellen der Bodendüse am Gerät
Geeignet für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger sowie -Waschsauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 70 x 124
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Terrasse
- Wege
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
- Keller
- Garage
- Werkstatt
- Renovierung
- Flüssigkeiten