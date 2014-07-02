Egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz - die umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse gewährleistet eine perfekte Schmutzaufnahme und besticht dank seitlicher Rollen durch optimales Gleitverhalten. Sie lässt sich zudem einfach und schnell per Fußschalter auf nassen oder trockenen Schmutz anpassen. Inklusive praktischer Parknase für schnelles und bequemes Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse bei Arbeitsunterbrechungen.