XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect
Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.
Hochdruck-Schlauchverlängerung für die Pistole "Best" mit Quick Connect-Anschluss. Die 10 m lange Hochdruck-Schlauchverlängerung sorgt für höhere Flexibilität und erweitert den Aktionsradius des Hochdruckreinigers. Einfach zwischen Pistole mit Quick Connect-Schnellkupplung und Hochdruckschlauch anschließen und schon arbeitet es sich besser. Der robuste DN-8-Qualitätsschlauch ist mit einem Textilgeflecht verstärkt und verfügt über einen Schlauch-Knickschutz sowie einen stabilen Messinganschluss für lange Haltbarkeit. Die Schlauchverlängerung hält einem Druck von bis zu 180 bar stand und ist für Temperaturen bis 60 °C ausgelegt. Der Verlängerungsschlauch lässt sich selbstverständlich auch im Zusammenhang mit Reinigungsmitteln verwenden. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 3-K 7 mit Quick Connect-Anschluss.
Merkmale und Vorteile
10m Verlängerungsschlauch
- Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.
Quick Connect-Anschluss
- Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
DN-8-Qualitätsschlauch mit Textilgeflecht verstärkt
- Schutz des Schlauchs vor Abknicken.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Max. Druck (bar)
|180
|Länge (m)
|10
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1,1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- G 4.10 M
- K 2.400 T 50
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Power Control
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden
- K 3.500 T 50
- K 3.500 T250
- K 3.530 T250
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.68 MD
- K 3.80 MD T250
- K 3.800 eco!ogic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.200
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.650 KTM Special Edition
- K 4.68 MD
- K 4.68 MD Alubest
- K 4.800 T250 eco!ogic
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5.200 Silver
- K 5.200 T400
- K 5.520 T250
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T300
- K 5.80 M plus
- K 5.800 T250 eco!ogic
- K 5.91 MD
- K 6.200 T400
- K 6.250 JUBILEE T400
- K 6.300
- K 6.460 T 400
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.800 T300 eco!ogic
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K 7.200 T400
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T400 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K 7.91 MD T 300