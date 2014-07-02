Acoplamiento de boquilla hasta 1100 l/h, baja presión
Baja presión para aparatos hasta 1.100 l/h
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 6/15 G Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/25 G Classic
- Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)