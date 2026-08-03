Cepillo cilíndrico 500 suave
Accesorio de cepillo suave para el empleo con el accionamiento propulsado por agua (4.762-584.0). Ideal para la limpieza de cristal y placas solares. Sencillo sistema de sustitución rápida y acople seguro en el accionamiento.
Características y ventajas
Limpieza hasta el borde y sin marcas
- Cerdas laterales a modo de protección contra impactos y para una limpieza hasta el borde.
- Resultados de limpieza sin marcas gracias a las cerdas inclinadas en el centro del cepillo.
Codificación por colores intuitiva
- La codificación por colores facilita la selección del cepillo adecuado.
Mecanismo de sustitución rápida
- Rápido cambio de cepillos para una sencilla adaptación a la tarea de limpieza.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Color
|azul
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,7
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- Accionamiento, cepillo cilíndrico 500
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
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- HD 4/11 C Bp Plus
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- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
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- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
Campos de aplicación
- Para la limpieza de fachadas delicadas con superficies de cristal, PVC o pintadas
- Para la limpieza de placas solares, superficies de cristal y metacrilato y de invernaderos