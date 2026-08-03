EASY!Force kit de conversión 1 - a partir de manguera de alta presión
Para la conversión de limpiadoras de alta presión con manguera de alta presión ya existente: EASY!Force kit de conversión 1 con pistola de alta presión EASY!Force, lanza pulverizadora y todos los adaptadores hasta la boquilla.
Emplear la vanguardista técnica EASY!Force incluso con limpiadoras de alta presión y mangueras de alta presión de Kärcher ya existentes, es posible gracias a nuestro EASY!Force kit de conversión 1, con el consiguiente ahorro de costes. El kit de conversión incluye la pistola de alta presión EASY!Force (4.118-005), una lanza pulverizadora de 1050 milímetros de longitud (4.112-000) con conexiones EASY!Lock, el adaptador 8 (4.111-036) para boquilla de alta presión con toma M 18 × 1,5 y el adaptador 12 (4.111-046) para manguera de alta presión incluido acoplamiento giratorio.
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,2
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be