Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión (DN 8) de 10 m de longitud de larga vida útil con refuerzo de acero doble, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos y ANTI!Twist. Apta para una presión de 400 bares.

Especificaciones

Características técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 10
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 3,8
Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Equipos compatibles
Productos actuales