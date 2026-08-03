Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión (DN 8) de 10 m de longitud de larga vida útil con refuerzo de acero doble, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos y ANTI!Twist. Apta para una presión de 400 bares.