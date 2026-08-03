Protección contra salpicaduras con lámina transparente, que se coloca de forma sencilla directamente sobre el accionamiento del cepillo cilíndrico rotativo, permite una visibilidad total sobre el cepillo de limpieza y se cambia fácilmente con la unión de velcro. Además de evitar que el usuario se moje mientras limpia la fachada, la protección contra salpicaduras también permite obtener mejores resultados de limpieza, puesto que el agua se escurre por la fachada arrastrando las partículas de suciedad.