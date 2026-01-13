Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m

Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.

3/4" de diámetro, 50 metros de largo y especialmente robusta, flexible y muy resistente a torsiones: gracias a estas características, la nueva manguera de riego Performance Plus Kärcher convence al regar superficies y jardines de tamaño mediano y grande. El equipo de riego de la casa Kärcher está fabricado con un tejido multicapa de alta calidad con tacto mejorado, garantiza un caudal permanente de agua y se adapta mejor al tacto de la mano. La capa exterior anti-UV resistente a la intemperie protege el material y la capa intermedia opaca impide la formación de algas en la manguera. Además, la manguera de riego sostenible no contiene ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo y, por lo tanto, no representa ningún riesgo para la salud. Otras características de su calidad son la resistencia térmica de -20 a +60 °C, la presión de estallido de 30 bares y los 15 años de garantía.

Características y ventajas
Tejido multicapa de alta calidad
  • Flexibilidad y resistencia al estrangulamiento para garantizar un caudal de agua óptimo.
50 metros
  • Para el riego de superficies y jardines medianos o grandes.
Gracias al tejido de alta calidad con un alto grosor de pared, es adecuada para una presión de hasta 30 bares
  • Resistencia garantizada.
Manguera de riego de fácil manejo con recubrimiento tejido a prueba de presión
  • Para permitir un manejo sencillo.
Alta resistencia térmica, de –20 a +60 °C
  • Manguera de alta calidad.
Capa intermedia opaca que evita la formación de algas en la manguera
  • Para una vida útil especialmente larga.
Manguera de riego de alta calidad sin ftalatos (< 0,1 %), cadmio, bario ni plomo
  • Respetuosa con el medio ambiente e inofensiva para la salud.
Capa exterior anti-UV resistente
  • Extremadamente resistente a la intemperie.
15 años de garantía
  • Larga vida útil y máxima calidad.
Especificaciones

Características técnicas

Diámetro 3/4″
Longitud de la manguera (m) 50
Color negro
Peso (kg) 11,5
Peso con embalaje incluido (kg) 11,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 390 x 390 x 250
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m
Equipos compatibles
Productos actuales