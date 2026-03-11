Adaptateur antivrille
L'adaptateur antivrille permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.
L'adaptateur antivrille de Kärcher vous offre plus de liberté de mouvement et de confort lors du travail avec le nettoyeur haute pression. Oubliez les boucles indésirables du flexible haute pression qui peuvent causer des chutes lors de l'utilisation et constituer un obstacle pour le rangement. Le fait de tourner simplement l'adaptateur à la main permet de desserrer les boucles sans peine. L'adaptateur s'intègre ultérieurement, facilement et rapidement pour revaloriser votre flexible haute pression. Il est compatible avec tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet. Fonction de rotation garantie grâce à l'utilisation de laiton. Convient à tous les appareils des classes K 4 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Raccord rapide Quick Connect
- Pour les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.
Système Anti-twist
- Le fait de tourner l'adaptateur permet de desserrer les boucles du flexible haute pression.
En laiton
- Fonction de rotation fiable grâce à l'utilisation de laiton.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|137 x 26 x 26
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ *EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- Set Quick Coopling 7,5 m + poignée compatible K 2 au K 7 (sauf enrouleur)
- Tuyaux haute pression 7,5m