L'adaptateur antivrille de Kärcher vous offre plus de liberté de mouvement et de confort lors du travail avec le nettoyeur haute pression. Oubliez les boucles indésirables du flexible haute pression qui peuvent causer des chutes lors de l'utilisation et constituer un obstacle pour le rangement. Le fait de tourner simplement l'adaptateur à la main permet de desserrer les boucles sans peine. L'adaptateur s'intègre ultérieurement, facilement et rapidement pour revaloriser votre flexible haute pression. Il est compatible avec tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet. Fonction de rotation garantie grâce à l'utilisation de laiton. Convient à tous les appareils des classes K 4 à K 7.