Απλό και βολικό: Το φίλτρο φυσιγγίου σάς επιτρέπει να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον αλλαγές φίλτρου. Το φίλτρο μπορεί εύκολα να στερεωθεί και να αφαιρεθεί περιστρέφοντάς το. Δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ασφάλισης. Επιπλέον, το φίλτρο εξασφαλίζει εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης. Κατάλληλη για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 και για τις μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών της Kärcher SE 4001 και SE 4002.