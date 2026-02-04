Φίλτρο φυσίγγιο για WD/SE
Το φίλτρο φυσιγγίου καθιστά δυνατή την αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα χωρίς να απαιτείται επιπλέον αλλαγή φίλτρου. Είναι κατάλληλη για μοντέλα όπως οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 και οι μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 4001 και SE 4002.
Απλό και βολικό: Το φίλτρο φυσιγγίου σάς επιτρέπει να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον αλλαγές φίλτρου. Το φίλτρο μπορεί εύκολα να στερεωθεί και να αφαιρεθεί περιστρέφοντάς το. Δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία ασφάλισης. Επιπλέον, το φίλτρο εξασφαλίζει εξαιρετική συγκράτηση της σκόνης. Κατάλληλη για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1–KWD 3 και για τις μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών της Kärcher SE 4001 και SE 4002.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρο φυσίγγιο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|καφέ
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|122 x 122 x 115
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Λεπτοί ρύποι
- Χονδρός ρύπος
- Υγρά